Bayern Monaco, Tuchel: “Kim? Non è un segreto chi dovrebbe sostituire Hernadez, speriamo di annunciarlo a breve”

Calciomercato Napoli - Kim Min-Jae al Bayern Monaco, si farà? La domanda è stata posta direttamente a Thomas Tuchel, tecnico della squadra tedesca, intervenuto quest’oggi in conferenza stampa.

“Vogliamo sostituire bene Lucas Hernández e non è un segreto il nome di chi dovrebbe arrivare al suo posto. Per ora però è meglio che io non confermi questo nome perché potrebbe non aiutare nelle trattative, ma speriamo di annunciarlo nei prossimi giorni”, ha risposto così il tecnico con chiaro riferimento al difensore del Napoli pur non citandolo direttamente.