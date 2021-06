Basic-Napoli, rischio beffa! Repubblica: rilancio Benfica a 9 mln, un dettaglio farà la differenza

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi. Sul tavolo della SSC Napoli c’è Toma Basic. Il 24enne croato vuole lasciare il Bordeaux e naturalmente non è insensibile al richiamo del Napoli. L’interessamento è cominciato addirittura l’estate scorsa ma poi il club azzurro preferì virare su Bakayoko, arrivato in prestito gratuito.

Calciomercato Napoli, Benfica su Basic

Non c’è intesa con i francesi sulla formula del trasferimento: il Napoli ha proposto il prestito con obbligo di riscatto, il Bordeaux vorrebbe monetizzare e si accontenterebbe di 10 milioni di euro per lasciare partire uno dei suoi punti di riferimento. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica il Benfica ne ha offerti 9 e rappresenta un’insidia per il Napoli che per il momento non si muove. La volontà di Basic potrebbe fare la differenza. Gli piacerebbe la maglia azzurra. L’identikit è quello giusto: è alto ( 190 centimetri) e sa farsi rispettare, doti importanti per dare sostanza a un reparto che ha spesso sofferto nello scorso campionato.