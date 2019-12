Danilo Caravello, ex agente di Roberto Baronio, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze in onda su Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Kulusevski? Inter, Juventus e Napoli stanno facendo a gara per assicurarselo già a gennaio, ma non sarà semplice vincere la resistenza del Parma".