Bari, Cheddira come Caprile? Può approdare al Napoli e poi andare in prestito: ecco dove

Il Bari si prepara a Roccaraso per la prossima stagione ma pensa anche al mercato. Walid Cheddira, che nella scorsa stagione ha realizzato 17 gol in 35 partite tra regular season e playoff, potrebbe cambiare aria.

Walid Cheddira

Cheddira potrebbe andare in prestito all'Empoli

L'attaccante si sta allenando in attesa di qualche offerta. Secondo La Gazzetta dello Sport, la destinazione più probabile è il Napoli. Quello al club partenopeo non sarebbe però un approdo definitivo, in quanto verrebbe girato in prestito all'Empoli, che segue con attenzione l'evoluzione della trattativa.

