Notizie calcio. La famiglia De Laurentiis continua a pescare in Brasile in questa sessione di calciomercato: se il Napoli ha chiuso il colpo Natan per la difesa, il Bari è vicino ad un altro talento carioca.

Bari, preso Brenno del Gremio

Come riportato da Sky Sport, sono stati sistemati gli ultimi dettagli per il portiere Brenno dal Gremio: prestito oneroso a 500 mila euro più riscatto a 2 milioni. Domani pomeriggio il giocatore sarà in Italia per le visite mediche e la firma.