Calciomercato Napoli, ci siamo: manca ormai pochissimo per il passaggio di Petagna al Monza e Simeone al Napoli. Il giornalista Paolo Bargiggia annuncia su Twitter: "Entro la fine della prossima settimana il Napoli cederà Petagna al Monza per una cifra vicina ai 12 milioni più 2 di bonus. E prenderà in prestito dal Verona Giovanni Simeone".