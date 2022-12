il collega Paolo Bargiggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite Twitter:

Per la cessione eventuale di Demme, il Napoli chiede 1 mln di prestito oneroso e 4/5 mln per il riscatto. Ad oggi la Salernitana lo ha chiesto solo a titolo gratuito. A queste condizioni non esiste trattativa per il club di De Laurentiis