Bargiggia: "La miglior risposta di Insigne a De Laurentiis: Lorenzo vuole chiudere la carriera a Napoli"

Calciomercato - Paolo Bargiggia scrive sul suo sito in merito al rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli: "Il Presidente tra le dichiarazioni rilasciate l’altro giorno, ha manifestato una certa freddezza sul rinnovo del giocatore anziché tendergli una mano e creare un’ importante clima di empatia intorno al simbolo di Napoli e dei napoletani. E’ un braccio di ferro sui soldi questo, sui tagli dei costi che ha annunciato il patron; ma questo momento vede in vantaggio l’ottimo Lorenzo che nell’Europeo sta smentendo tutte le perplessità di chi non lo considerava così determinante in campo internazionale. Questa competizione per Insigne si sta rivelando una vetrina importante che, improvvisamente potrebbe rimetterlo al centro del mercato. Oppure, dargli decisamente più potere contrattuale nella eventuale fase di trattativa per il rinnovo; visto che il giocatore ha sempre dato segnali di voler chiudere la carriera a Napoli. Ma, un Europeo del genere potrebbe risvegliare gli appetiti di certi club stranieri. Recentemente vi avevamo raccontato di un certo interessamento del Barcellona a patto però di riuscire a cedere almeno 2 attaccanti attualmente in rosa".