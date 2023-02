Bargiggia: "Giuntoli ha provato a prendere Mudryk prima del trasferimento al Chelsea"

Paolo Bargiggia scrive sul proprio profilo Twitter:

"Curiosità di mercato sul Napoli: lo scorso ottobre Giuntoli aveva provato a trattare Mudryk con lo Shaktar Donetsk per poi prenderlo in estate, lasciandolo un'altra stagione al suo club per poi portarlo a Napoli in vista della probabile cessione di Kvara tra 2 stagioni. La richiesta di 50 milioni aveva comunque fermato qualsiasi trattativa prima che il giocatore finisse al Chelsea per 100 milioni. Programmazione e idee chiare quelle del club di De Laurentiis".