Bargiggia: "Chiesa è sul mercato: la valutazione della Juve. Ho una news su Di Lorenzo"

Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Play:

"Di Lorenzo alla Juve? C’è una strategia per andare soprattutto alle condizioni che vogliono i bianconeri. C’è anche chi crede che Conte possa convincere Di Lorenzo a restare al Napoli. Conte ha sentito Di Lorenzo il giorno dopo l’annuncio ufficiale come nuovo allenatore del Napoli. Al momento, però, non c’è nessun accordo con la Juve. Altre squadre? Solo copertura per me e mi riferisco all’Inter e all’Atletico Madrid.

Chiesa è sul mercato, non parla di rinnovo con la Juventus. La richiesta è di 30 milioni. Il rapporto con Giuntoli è buono, il club aspetta offerte. Non ci sono trattative formali da parte di Roma o Napoli. Alla Juve piace Brescianini che costa sui 15 milioni, ma al momento non possono prenderlo".