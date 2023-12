Bargiggia annuncia: "Il Napoli prende un difensore a gennaio! Due grandi nomi nel mirino"

Calciomercato Napoli - Colpo in difesa per gli azzurri, ne ha parlato Paolo Bargiggia a Il Processo, programma in onda su 7 Gold:

"Il Napoli prenderà un difensore. La società azzurra, evidentemente, si è resa conto dell'errore che ha commesso in estate. Natan non doveva essere acquistato per fare il titolare. E di conseguenza il club ora cercherà di correre ai ripari".

Paolo Bargiggia ha poi aggiunto nel corso del suo intervento: