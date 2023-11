Bargiggia: "ADL accontenta Tudor! Ho verificato: nessun contatto con Mazzarri e Cannavaro"

Il giornalista Paolo Bargiggia a TvPlay, aggiornamenti sull'esonero di Rudi Garcia e sul nuovo allenatore del Napoli scelto da De Laurentiis.

Ultime notizie. Ecco le parole di Bargiggia: "De Laurentiis sta facendo di tutto per chiudere con Tudor e sfrutterà la pausa campionato per dare all'allenatore la possibilità di lavorare con la squadra. Ho verificato: Mazzarri non è stato chiamato, non ci sono stati contatti con lui e nemmeno con Fabio Cannavaro. De Laurentiis è pronto ad accontentare le richieste di Tudor, non sarà traghettatore".