Barcellona su Di Lorenzo, gli spagnoli pronti all'assalto per la prossima stagione: i dettagli | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - I gioielli del Napoli cominciano ad attirare l'attenzione dei grandi club Europei.

Secondo quanto è venuto a sapere in esclusiva la redazione di CalcioNapoli24, il Barcellona sarebbe molto interessato a Giovanni Di Lorenzo.

Si parla di una trattativa che gli spagnoli vorrebbero intavolare per la prossima estate e il capitano azzurro sarebbe già al corrente del gradimento di Xavi.

Di Lorenzo nel mirino del Barcellona

Giovanni Di Lorenzo con la maglia del Napoli

Il Napoli, intanto, starebbe lavorando per il rinnovo del calciatore fino al 2028 per permettergli di chiudere la carriere all'ombra del Vesuvio.

Di Lorenzo ha un contratto che lo lega al Napoli fino al 2026 è una valutazione di circa 25 mln.

Per adesso si tratta di un forte interessamento e non sono state avanzate offerte ufficiali, ma il Barcellona potrebbe muoversi in tal senso per strappare il classe '93 al Napoli il prossimo giugno cercando di capire se ci sono i margini per una trattativa, mentre il blaugrana non faranno operazioni a gennaio.