Barcellona, Planes: "Messi ancora al centro del progetto"

Il Barcellona prova a buttare acqua sul fuoco. All'indomani della decisione shock di Messi, Ramon Planes è intervenuto così in conferenza stampa: "Quella che ci ha dato Messi è stata una notizia molto importante", le parole del direttore tecnico blaugrana a margine della presentazione del nuovo acquisto Trincao. "Abbiamo detto molte volte è che pensiamo a Messi come a un giocatore del Barça. Oggi arriva Trincao e speriamo che trionfi al fianco di Messi, il Barça si è ricostruito tante volte nel corso della sua storia ed è sempre tornato forte. La nostra idea è di farlo attorno al miglior giocatore del mondo".



Si tratta del primo commento ufficiale da parte della dirigenza del club. "Per Leo bisogna avere un enorme rispetto per quello che è e per la sua storia", continua Planes. "Non pensiamo a nessuna clausola contrattuale. Il matrimonio di Messi con il Barça ha dato tanto ad entrambi, tante gioie ai tifosi e internamente stiamo lavorando per convincere Messi, per trovare la soluzione migliore per il Barça e per me". A riportarlo è il portale gianlucadimarzio.com.