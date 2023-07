Notizie Calcio Napoli - Il Barcellona si trova costretto a ridimensionare i suoi obiettivi di mercato. L'obiettivo primario era il trequartista del Manchester City, Bernardo Silva.

Bernardo Silva

Barça, Giovanni Lo Celso per il centrocampo

Il club inglese chiede però ben 80 milioni di euro per laciarlo partire, cifra troppo proibitiva per le casse blaugrana. Secondo la redazione di TMW il Barça sarebbe pronto ad optare per una soluzione low cost: Giovani Lo Celso del Tottenham. Il profilo, già seguito dal Napoli, piace molto all'allenatore Xavi.