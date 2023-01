Baldanzi-Napoli, spunta un contatto diretto con Spalletti: la situazione

Il Napoli non farà movimenti di mercato in questa parte finale della sessione invernale. Giuntoli, però, guarda al futuro e pensa a colpi importanti anche se giovani dal futuro assicurato.

Tommaso Baldanzi

Mercato Napoli piace Baldanzi

Nel mirino c'è Tommaso Baldanzi, come riporta Il Mattino. Il giovane sta incantando nell'Empoli e Spalletti gli ha anche parlato durante una premiazione. Giuntoli lo segue già da tempo, basta trovare il prezzo giusto ma il Napoli non parteciperà ad aste. Sul taccuino c'è anche Josh Doig, classe 2002, scozzese e terzino rivelazione dell'Hellas Verona. Giuntoli segue anche Frattesi e Laurienté del Sassuolo. Piace Traorè del Wolverhampton ma solo in caso di difficoltà nel rinnovo di Lozano.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli