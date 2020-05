Azmoun: "Napoli? Vorrei una nuova sfida al più presto, ma dovrebbero parlarne i due club. Papà non vuole lasciare la Russia? Decido io"

Notizie Calcio Napoli - Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit San Pietroburgo e obiettivo di mercato del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni - riportate dal Napolista - alla televisione di stato iraniana:

Voci di offerte dall’estero per me?

“Vedo ciò che dicono i media, io ho un contratto con lo Zenit e al momento sono concentrato sulla squadra, nella speranza che vada tutto per il meglio”

Un mio trasferimento in Serie A al Napoli?

“Milito in Russia da otto anni, ho acquisito una buona esperienza: adesso vorrei cimentarmi in una nuova sfida, spero che inizi al più presto. Non posso dire nulla nello specifico, perché ho ancora un contratto di due anni con lo Zenit: dovrebbero parlarne i due club”