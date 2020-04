Azmoun-Napoli, Alvino: "Interesse reale, può arrivare in caso di addio di Milik"

Ultime notizie mercato Napoli - Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Per Azmoun c’è un reale interesse ma il Napoli segue tanti obiettivi. Quando ci sarà la certezza dell’addio di Milik gli azzurri metteranno nel mirino diversi profili e tra questi c’è Azmoun. Piace molto a Giuntoli che ha trovato sponda anche in Gattuso in tal senso. E’ un nome spendibile”.