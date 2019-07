Auriemma su Tuttosport: "Ancelotti rassicura ADL su James: il patron poco convinto per i costi, sarebbe dell'idea di prendere un bomber"

Ultime calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive su James Rodriguez:

James Rodriguez-Napoli

"A mantenere i contatti tra il Napoli e il Real Madrid è Jorge Mendes, intermediario dell’operazione nonché agente del fantasista 27enne colombiano. Florentino Perez resta bloccato sull’idea di cedere il calciatore per 50 milioni di euro sull’unghia, oppure di girarlo in prestito, con l’obbligo di riscattarlo al termine della stagione, mentre De Laurentiis ha marcato il territorio con un prestito oneroso (tra i 5 ed i 10 milioni di euro) e il semplice diritto a riscattare Rodriguez a fine stagione. Su James ci mette la mano Ancelotti, per rassicurare il presidente De Laurentiis, poco convinto di una operazione che sarebbe costosissima se ci fosse l’obbligo del riscatto. Il patron azzurro sarebbe, invece, dell’idea di rinforzare l’attacco con l’acquisto di un bomber di comprovata capacità realizzativa".