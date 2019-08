Auriemma su TS: se salta Icardi pronti due piani B, il pupillo di Giuntoli Lasagna o lo svincolato Llorente

Mercato Napoli, Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di TuttoSport ipotizza lo scenario qualora Mauro Icardi non dovesse accettare la corte della Ssc Napoli

Resta, però, ancora valida l’opzione che Maurito rimanga all’Inter, per un anno in tribuna. La deadline per De Laurentiis resta quella del 21 agosto, mercoledì, superata la quale il Napoli dovrà muoversi per un altro attaccante centrale.

Sono due le idee di De Laurentiis.

La prima, quella con Icardi, contemplerebbe anche l’arrivo di un’altra pedina, perchè Milik non sarebbe propenso a fare l’alternativa. In tal caso, se l’Inter non accettasse l’inserimento del polacco nell’affare, allora la soluzione si troverebbe in Bundesliga, con il Borussia Dortmund che da tempo sta corteggiando Arek.Il vice Icardi, in tal caso, verrebbe acquistato dall’Udinese: Kevin Lasagna, pupillo del ds Giuntoli, non è mai uscito dai radar . Se, invece, Icardi non accettasse di venire a Napoli, il centravanti titolare continuerebbe ad essere Milik, ma con una punta esperta pronto a sostituirlo oppure ad affiancarlo.

Il nome di Fernando Llorente, 34 anni svincolato, continua ad essere monitorato dallo staff mercato del club azzurro, attraverso i buoni uffizi del mediatore Frank Trimboli. Per l’ex Tottenham sarebbe pronto un triennale da 2,5 milioni a stagione più bonus.