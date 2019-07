Atletico Madrid, Gil Marin: "James? Piacerebbe a tutti averlo, in primis a Simeone: tutto dipende dal presidente del Real"

Miguel Angel Gil Marin, consigliere delegato dell'Atletico Madrid, traccia il possibile futuro da colchonero di James Rodriguez, obiettivo dichiarato di mercato anche del Napoli, ai microfoni di ESPN: "So che a molti qui piacerebbe averlo, compreso il nostro allenatore Simeone. E so anche che James non vuole più continuare a giocare nel Real Madrid, ma devono esserci molte circostanze perché questo sia reso possibile. Sarebbe molto bello averlo. Molto però dipende dal presidente del Real, Florentino Perez". Insomma, una dichiarazione d'amore in piena regola nei confronti del colombiano.