Atalanta-Udinese, formazioni ufficiali: l'obiettivo Nehuen Perez parte titolare

Notizie calcio. Alle ore 15.00 andrà in scena Atalanta-Udinese, gara che può interessare per diversi aspetti i tifosi del Napoli. Non solo questione di classifica, ma anche di calciomercato visto che l'ormai prossimo azzurro Nehuen Perez giocherà titolare (probabilmente la sua ultima gara con la maglia dell'Udinese).

Ecco le scelte di Gasperini e Cioffi:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk; Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin; Lucca. All. Cioffi.