Atalanta, Malinovskyi verso l'addio: tutto fatto col Marsiglia

Ruslan Malinovskyi sta per dire addio alla Serie A e al Fantacalcio. Il centrocampista infatti saluta l'Atalanta per vestire la maglia del Marsiglia a partire dalla seconda metà di questa stagione. Un brutto colpo per tutti i fantallenatori che avevano puntato su di lui quest'anno.

Malinovskyi lascia l'Atalanta: andrà al Marsiglia

Stando alle ultimissime indiscrezioni, l’Olympique Marsiglia ha chiuso la trattativa con l'Atalanta per Malinovskyi. La Dea avrebbe accettato l'offerta dei francesi di circa 11/12 milioni complessivi da pagare al termine del prestito del centrocampista. Malinovskyi ha già accettato i termini del contratto e dovrebbe svolgere le visite mediche già nei prossimi giorni. Il futuro del centrocampista ucraino è quindi lontano dalla Serie A e dal nostro amato Fantacalcio.