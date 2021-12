Ultime notizie calcio mercato - L'arrivo di Jeremie Boga alla corte di Gian Piero Gasperini, ormai imminente, potrebbe spalancare le porte per una clamorosa cessione in casa Atalanta. A quanto pare, infatti, Luis Muriel potrebbe partire e sulle sue tracce, secondo quanto raccontato da Sportitalia, ci sarebbe la Juventus, a caccia di rinforzi per il reparto offensivo.