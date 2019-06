Atalanta e Sampdoria in pressing su Malinovsky, l’agente: “Lasceremo il Genk”

Malinovsky è stato autore di un’ottima stagione con la maglia del Genk. Le sue gesta non sono passate inosservate agli occhi di Napoli e Arsenal. Inoltre c’è il forte interesse anche di Atalanta e Sampdoria.

L’agente del calciatore Sergey Serebrennikov ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Nieuwsblad.be. Ecco quanto tradotto dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

“Ruslan si è divertito molto con Genk ma ha raggiunto un'età in cui si considera pronto per fare il salto di qualità. E ora ci sono opzioni per continuare altrove. Stiamo lavorando su un trasferimento. Speriamo che in poche settimane saremo in grado di completare il trasferimento”.

D’altro canto, il Genk non fa sconti per un giocatore che ha un contratto fino al 2022. Il club non vende il centrocampista per meno di 10 milioni di euro.