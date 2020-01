Asse Napoli-Inter, Gazzetta: Pinamonti potrebbe essere la chiave per sbloccare Llorente, entro 48 ore si decide

Calcio mercato Napoli -Napoli e Inter sembrano aver trovato una bella intesa sul mercato: rapporti ottimi tra i club, tanto che in questi giorni sono stati valutati diversi profili dai due club, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"L’ultima idea vedrebbe il Napoli interessato ad Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999, ora al Genoa, che potrebbe essere la chiave per sbloccare Llorente: il club rossoblù può riscattare la punta per 18 milioni il primo febbraio, ma se non dovesse farlo può arrivare un altro club a chiudere l’operazione. E il Napoli ci sta pensando in ottica futura. Più attuale invece il discorso Llorente, che l’Inter voleva inserire già nell’operazione Politano per chiudere il discorso sul vice Lukaku. Il Napoli non ha accettato ma l’idea resta viva almeno per altre 48 ore: senza accelerazioni, l’Inter affonderà per Giroud del Chelsea"