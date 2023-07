Calciomercato Napoli - Non solo Elia Caprile: l’asse Napoli-Bari potrebbe prolungarsi come riporta La Repubblica oggi in edicola.

Mercato Napoli, arriva anche Cheddira?

Al centro dei discorsi, infatti, potrebbe rientrare anche Walid Cheddira, capocannoniere della Serie B con 22 reti tra campionato e Coppa Italia. Il club partenopeo potrebbe acquistarlo a titolo definitivo per una cifra simile a quella necessaria per il portiere, circa 6-7 milioni di euro, e girare nuovamente il tesserato all'Empoli.