Tuttosport - Non solo Gaetano piace al Bari: altri tre Primavera del Napoli nel mirino di De Laurentiis Jr

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport quattro calciatori della primavera del Napoli potrebbero passare al Bari questa estate: "Tra le neopromosse il Bari non fa mistero di puntare al doppio salto dalla D alla B, riconfermati il ds Matteo Scala e mister Giovanni Cornacchini, i pugliesi proveranno a convincere il difensore Fabrizio Poli ('89) del Carpi e l'esterno offensivo Antonio Di Gaudio ('89) quest'anno con Parma e Verona. Dal Novara potrebbe arrivare l'attaccante Riccardo Maniero ('87) quest'anno in B nel Cosenza (3 gol in 26 gare), nel biennio 2015 - 2017 con i galletti 19 gol in 60 presenze in Serie B. Dalla Primavera del Napoli possono arrivare 4 classe 2000: il difensore Alberto Senese, l'esterno Francesco Mezzoni, il centrocampista francese Karim Zedadka e il trequartista Gianluca Gaetano, autore di 17 gol nella Primavera"