Asse Napoli-Verona, non solo Amrabat e Rrahmani: gli azzurri escono allo scoperto anche per Kumbulla, contatti frequenti con il DS Giuntoli

CALCIOMERCATO NAPOLI - Quella tra Napoli e Verona è una linea telefonica rovente. Come riportato dal Corriere dello Sport, i Ds Cristiano Giuntoli e Tony D'Amico sono costantemente in contatto per cercare la quadra sulle operazioni Amrabat e Rrahmani. Il Napoli è pronto a prelevarli entrambi per giungo anche se mancano ancora gli accordi economici sia tra le società che con gli entourage dei giocatori. Intanto ci sono sviluppi anche per una terza trattativa: quella relativa a Marash Kumbulla.

Mercato Napoli, assalto a Kumbulla dell'Hellas Verona