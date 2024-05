AS - Il Napoli piomba sul centrocampista rivelazione del Valencia

Calciomercato Napoli - Con l'arrivo imminente di Antonio Conte sulla panchina azzurra, il Napoli sta lavorando già sui possibili acquisti da regalare al tecnico pugliese per la rosa da mettergli a disposizione. I colleghi spagnoli di AS fanno il punto della situazione in merito all'inserimento del Napoli per Javi Guerra, centrocampista del Valencia. Ecco quanto scritto sull'edizione online del quotidiano spagnolo:

"Dopo la sua prima stagione dove è stato protagonista con continuità al Valencia (con 40 presenze e quattro gol), le voci sul futuro di Javi Guerra cominciano ad essere numerose. Il centrocampista 21enne ha detto più volte che è felice nella sua squadra, ma il club di fronte a un'offerta importante potrebbe valutare il suo trasferimento in questa sessione di calciomercato estiva. Il Napoli, che sta per vivere una rivoluzione con Antonio Conte al comando, è uno dei club più interessati al suo profilo e ha già preso contatti per informarsi sulla sua situazione.



Gli azzurri, che hanno perso Zielinski a parametro zero, sono alla ricerca di un centrocampista completo, di qualità e giovane, e quello di Guerra si adatta perfettamente. Il nome è sulla lista del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna e sarebbe perfetto per il progetto di Antonio Conte.

Il prezzo di cessione di Guerra è di circa 25 milioni di euro, un importo accettabile per i partenopei, che, nonostante non partecipino alla prossima Champions League, contano di percepire circa 100 milioni con il trasferimento di Osimhen".