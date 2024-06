AS - Il Napoli ha proposto 35mln al Girona per Dovbyk! Quella di ADL è l'unica offerta ufficiale

Mentre il 26enne attaccante del Girona Artem Dovbyk è immerso negli allenamenti con l'Ucraina per il Campionato Europeo, il suo nome è ancora sotto i riflettori. Come raccontano gli spagnoli di AS, il club che sta mostrando maggiore interesse è il Napoli.

Dovbyk-Napoli, c'è l'offerta

Il club italiano è l'unico ad aver inviato al Girona un'offerta formale per ingaggiarlo. La loro proposta è di 35 milioni e la dirigenza del Napoli ha fatto capire molto chiaramente a quelli dell'ente biancorosso di prendere molto sul serio Dovbyk.

Come scrive AS, al momento il Napoli è l'unica squadra che ha fatto un'offerta al Girona per la quale sarebbe disposta a trattare. Il Girona ha già avvertito che non verranno ascoltate proposte inferiori a 35 milioni e il Napoli è già alle prese con quella cifra. L'attaccante non sarebbe del tutto convinto perché il Napoli non giocherà in nessuna competizione europea la prossima stagione. Il Girona, invece, giocherebbe in Champions League.

L'entourage di Dovbyk sa che ci saranno altre squadre, oltre al Napoli, che si mobiliteranno man mano che il mercato avanza. Piace anche in Inghilterra e in Spagna. L'Atlético non ha fatto ulteriori mosse dopo aver avanzato l'offerta di 25 milioni. Fonti vicine alla trattativa commentano che “per il momento non vogliono pagare di più”. Dovbyk non vuole chiudere nessuna porta ed è chiaro che sarà lui a decidere del suo futuro. Lui è felice al Girona e ha un contratto con il club biancorosso fino al 2028.