As - Callejon, rinnovo ancora possibile con il Napoli! Contatti preliminari con Siviglia e Valencia

Ultime notizie mercato Napoli - Continua ad essere incerto il futuro di José Maria Callejon. Il suo contratto con il Napoli, infatti, è in scadenza ma, come confermato a più riprese dal suo agente, l'intenzione del club è quella di rinnovare per almeno un'altra stagione. Stando a quanto raccolto da "As", diversi club della Liga si sono mossi per lui, con Siviglia e Valencia in testa, ma allo stato attuale delle cose non sono andate oltre dei contratti preliminari e né il calciatore né il club azzurro al momento escludono la possibilità di prolungare il suo contratto per un'altra stagione.

Callejon Napoli