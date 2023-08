AS - Accordo chiuso per Gabri Veiga al Napoli, da definire solo il contratto del giocatore: le ultime

Notizie Napoli calcio. Gabri Veiga è ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore del Napoli: il talentuoso centrocampista potrebbe a breve lasciare il Celta Vigo ed è in attesa di avere il via libera per partire verso Napoli.

Gabri Veiga al Napoli, è fatta

Ulteriori conferme sul buon esito della trattativa arriva anche dai colleghi spagnoli di AS, che sottolineano come l'accordo si stato chiuso tra Napoli e Celta Vigo per Veiga. Per la fumata bianca manca soltanto definire il contratto del calciatore. Azzurri al lavoro con grande ottimismo.