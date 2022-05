Sportitalia - Arnautovic nel mirino di Spalletti: possibile rivoluzione in attacco per il Napoli

Ultime calciomercato Napoli. L'attacco del Napoli potrebbe subire grandi cambiamenti. Come riportato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà di Sportitalia, il club azzurro sta riflettendo attentamente sulle mosse da compiere nel settore avanzato.

Arnautovic Napoli calciomercato

Calciomercato Napoli, ultime su Arnautovic, Osimhen e Mertens

In attesa di capire se arriverà l'offerta giusta per Osimhen (base d'asta 100 milioni), De Laurentiis dovrebbe dire addio a Petagna e Mertens (se non si sblocca la questione rinnovo). Per questo potrebbe arrivare più di un'attaccante alla corte di Spalletti. Confermate le piste Broja e Scamacca, gli azzurri potrebbero prepararsi ad una rivoluzione offensiva. Ecco quanto riportato da Pedullà su Arnautovic: