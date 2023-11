Antonio Conte torna ad allenare in Italia: accordo dal 2024

Ultime di calciomercato sulla scelta da parte di un top club di Serie A che avrebbe raggiunto l'accordo con Antonio Conte per tornare ad allenare in Italia dalla prossima stagione.

Calciomercato: accordo con Antonio Conte

Calciomercato - Annuncio da Radio Radio Web riguardo quello che sarà il futuro di Antonio Conte che dopo un anno sabbatico è pronto a tornare in panchina. Il tecnico è stato accostato a Roma e Napoli in questi ultimi mesi, ma potrebbe esserci un grande ritorno per lui. Perché secondo i colleghi Antonio Conte sarà l'allenatore della Juve della stagione 2024-25 valida dal prossimo anno. Pare che ci sia anche già l'accordo raggiunto.