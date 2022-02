Ultime notizie calcio mercato - All'orizzonte potrebbe esserci una nuova avventura per Carlos Tevez. Il bomber argentino, infatti, è attualmente svincolato dopo la sua ultima esperienza al Boca Juniors, condizionata dai tantissimi infortuni, ed ora è in cerca di sistemazione. Per questo motivo, stando a quanto raccontato da diversi media dell'America latina, i suoi agenti sarebbero in trattativa con il DC United. Potrebbe, dunque, sbarcare un'altra stella in MLS dopo Lorenzo Insigne.