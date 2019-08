Ancelotti: "Futuro in MLS da Beckham? Sarebbe una bella esperienza, ma ora c'è il Napoli. Sulle voci che vogliono James e Lozano in azzurro..."

Calciomercato Napoli - Tanti gli argomenti toccati nella conferenza stampa di ieri da parte di Carlo Ancelotti dove emergono passaggi inediti su calciomercato e non solo come si legge su Fox Sport Colombia. Ecco quanto tradotto ed evidenziato da CalcioNapoli24: "E' chiaro che senza Messi perdi qualcosa di qualità, ma il Barcellona ha tanti altri grandissimi campioni in rosa. Sfideremo una squadra di valore assoluto che anche quest'anno è tra le favorite per vincere la Champions League ed il mercato che hanno fatto conferma questo loro obiettivo"

"James al Napoli? Siamo concentrati alle situazioni legate al campo ed a queste amichevoli. Sono qui in conferenza per parlare di questo e non di mercato. Lozano? L'ultima volta che l'ho visto era ai mondiali dove ero commentatore della televisione messicana. Io allenatore della squadra della squadra di Beckham in MLS? David è un mio amico, ho un buonissimo rapporto con lui. Non so cosa potrà accadere in futuro, ho un contratto con il Napoli. Penso che la MLS sia migliorata molto in questi anni, in futuro potrebbe essere una bella esperienza"