Amrabat, occhio al Napoli! La Fiorentina chiede 30 milioni ma il tempo scorre

Calciomercato Napoli, occhi puntati sulla Fiorentina! Il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat è il nuovo obiettivo di mercato degli azzurri, ma prima bisogna capire se la squadra toscana vorrà privarsene o meno visto che mancano ormai pochi giorni alla chiusura del calciomercato.

Amrabat

Come spiega oggi l'edizione fiorentina della Repubblica, la situazione di Amrabat è parecchio spinosa: nonostante il suo entourage sia al lavoro, al momento in casa Fiorentina non sono pervenute offerte. Joe Barone chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire, ma il problema a questo punto sarà trovare un sostituto.

Dominguez del Bologna, Vera del Corinthians, Demme del Napoli o Cataldi della Lazio: sono questi i nomi più caldi. Attualmente, però, la Fiorentina è coperta a centrocampo e per evitare nuovi interventi potrebbe decidere di togliere Amrabat dal mercato. Repubblica scrive: "Sofyan aspetta - occhio al Napoli".