Venerato a CN24: "Fatta per Amrabat e Rrahmani, si lavora per depositare i contratti entro il 20 gennaio"

Calciomercato Napoli - Il collega della RAI, Ciro Venerato, ha lasciato alcune dichiarazioni a Calcionapoli24.

Entro il 20 gennaio il Napoli conta di depositare in lega i contratti dei veronesi Amrabat e Rrahmani. In giornata nuovi contatti telefonici tra i diesse Giuntoli e D'Amico. 30 miloni più bonus per entrambi. In via di definizione anche i contratti dei due giocatori. Proficui i colloqui con i due agenti. Amrabat dopo alcune titubanze dovute al pressing di altri club ha deciso di accettare l'offerta partenopea.