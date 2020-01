Il Mattino - Giuntoli a lavoro, a breve l'assalto per definire l'affare Amrabat! Piace anche alla Fiorentina

Calcio mercato Napoli - Il Napoli lavora al presente ma anche al futuro in vista del mercato e della prossima stagione. Arrivano aggiornamenti importanti da Il Mattino, riguardo il calciomercato e le trattative che il direttore sportivo Giuntoli sta portando avanti in queste settimane.

Il ds Giuntoli lavora per i rinforzi da consegnare subito a Gattuso e sono già arrivati la scorsa settimana Demme e Lobotka ma anche per gli acquisti in chiave futura per giugno. Dopo aver messo a segno il colpo Rrhamani, il difensore del Kosovo acquistato dal Verona (ieri l’ufficializzazione del Napoli su Twitter) a breve si proverà a chiudere con il club gialloblù anche l’operazione Amrabat. Prosegue, infatti, il lavoro per chiudere la trattativa con il centrocampista marocchino che piace anche alla Fiorentina. Finora l’offerta è arrivata dal Napoli (15 milioni) che è quindi da considerare più avanti anche se il club viola resta in corsa.