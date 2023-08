Amrabat-Napoli, da Firenze: ipotesi sempre più concreta! ADL propone due tipi di prestito, il piano

Calciomercato Napoli, importanti novità anche sul fronte centrocampista. L'addio di Gaetano al Frosinone dovrebbe sbloccare uno slot in mezzo al campo. Uno dei nomi più caldi è quello di Amrabat della Fiorentina, vecchio pallino del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Ecco cosa scrive a riguardo l'edizione di Repubblica Firenze

L’arrivo alla Fiorentina di Vranckx non è legato alla partenza di Amrabat: sul marocchino continua a registrarsi il pressing del Manchester United che però ancora non ha affondato il colpo giusto, mentre in Italia emerge sempre più con insistenza l’ipotesi Napoli: De Laurentiis stima Sofyan da tanto tempo e vorrebbe chiudere l’operazione in prestito con obbligo o diritto, non con un’operazione a titolo definitivo. A Commisso, legato da rapporti eccellenti con il numero uno azzurro la decisione, per un calciatore da lui tanto voluto e amato ma adesso praticamente separato in casa.