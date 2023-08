Amrabat-Napoli: contatti diretti tra ADL e Barone, solo una cosa frena l'affare al momento

Il Napoli è pronto a chiudere l'acquisto di un nuovo centrocampista negli ultimi giorni di mercato dopo che è saltata la trattativa di Gabri Veiga e ora si punta su Amrabat della Fiorentina.

Napoli su Amrabat: trattativa con la Fiorentina

Napoli - Questo quanto riportato dal collega Marco Giordano sul possibile affare tra il Napoli e la Fiorentina per Amrabat:

"Per la mediana c'è la candidatura di Amrabat. Garcia gradisce un centrocampista muscolare, di lotta e di governo. Al momento, la richiesta della Fiorentina stoppa la trattativa: 35 milioni. Nell'ultima settimana di mercato ci saranno nuovi contatti: il calciatore è in uscita dalla Fiorentina e si lavorerà per mitigare le pretese viola. Contatti diretti tra De Laurentiis e Barone".