Amrabat-Napoli, c'è il gradimento di Rudi Garcia all'operazione!

Calciomercato Napoli, è Sofyan Amrabat il nuovo obiettivo a centrocampo! Il calciatore marocchino fu già trattato tre stagioni fa, quando giocava all'Hellas Verona, ma all'epoca aveva rifiutato il trasferimento a Napoli.

Placet di Garcia per Amrabat

Ora De Laurentiis torna alla carica per il giocatore della Fiorentina e stavolta - come sottolinea l'edizione odierna del Corriere della Sera - il Napoli può contare anche sul gradimento di Rudi Garcia, che avrebbe dunque già espresso il suo placet all'arrivo del calciatore marocchino. Amrabat è l'idea più concreta, ma il Napoli resta vigila anche per Samardzic e Lo Celso.