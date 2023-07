Calciomercato Napoli - Catanzaro in prima fila per arrivare ai prestiti di Luca D’Andrea del Sassuolo e di Giuseppe Ambrosino del Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Entrambi attaccanti, il primo è in vacanza dopo la recente vittoria dell’Europeo U19, il secondo è in ritiro col Napoli e il suo futuro verrà deciso dopo le prime amichevoli stagionali dei campioni d’Italia in carica, col ds Magalini che tiene sempre vivo il dialogo con il collega Mauro Meluso e gli agenti del calciatore"