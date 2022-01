Amazon-Napoli, Manzo: "Il braccio destro di Bezos in città la prossima settimana, la finalità dei nostri incontri"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Amedeo Manzo, presidente BCC Napoli e capo delegazione che incontrerà Amazon a Napoli

Amazon-Napoli, incontro in città per investimenti

"Ho verificato stamattina la quotazione per acquistare il Napoli ma non è nei miei parametri (ride, ndr). Abbiamo già ricevuto a Napoli la visita del braccio destro di Bezos per una serie di iniziative, soprattutto per il mondo aerospaziale. Hanno visto in Napoli una serie di opportunità di carattere imprenditoriale, tra start-up e industria aerospaziale. Li ho accolti, siamo stati insieme e abbiamo verificato che in Campania ci sono tante opportunità e potrebbero trovare interesse a collaborare con noi. Amazon sta valutando la possibilità di accompagnare in vari progetti aerospaziali e stiamo facendo in modo di poter ospitare al meglio un ospite internazionale che è tra i primi al mondo per patrimonio. La città deve essere attrattiva. Il presidente De Laurentiis è un imprenditore sagace che ha avuto la capacità di riportare il calcio a Napoli ad un certo livello dopo che eravamo ripiombati nell'abisso ed è giusto che faccia i suoi interessi.

Amazon Ssc Napoli sponsor

Bezos-Napoli, le ultimissime

Bezos Napoli