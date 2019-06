Alvino non ci sta: "Lukaku non è nei piani del Napoli, così s'illudono i tifosi. Aprite gli occhi!"

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Lukaku non è nei piani del Napoli. Ognuno ha le proprie fonti. Ma proprio logicamente: in questa operazione si fa riferimento ad un decreto che non è stato trasformato in legge nè come sarà applicato. Lukaku guadagna cifre fuori da qualsiasi logica del calcio Napoli. Ancelotti ribadì che non sarebbero arrivati giocatori da 10 mln all'anno. Così si illudono i tifosi del Napoli e questi tifosi poi restano delusi. Aprissero gli occhi".