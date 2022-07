Alvino: "Il Napoli può fare tre operazioni di mercato, Spalletti pronto a cambiare modulo per un acquisto"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ieri ero all’hotel Rosatti? Ma no, è vietato ai giornalisti (ride, ndR). Ho raccolto le voci che circolavano, anche quella su Diallo del PSG e su Simeone del Verona. Il Napoli può fare tre operazioni di mercato: ci vuole un difensore senza dubbio, da monitorare il ruolo di vice Osimhen che ad oggi è sulle spalle di Petagna del quale non escluderei una cessione. E poi c’è un calciatore in cima alla lista di Spalletti, pronto a cambiare modulo dal 4-3-3 al 4-2-3-1: il salto di qualità sarebbe legato all’ingaggio di Paulo Dybala, che resta difficilissimo”