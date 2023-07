Notizie Calcio Napoli - Il collega Carlo Alvino annuncia sui suoi profili social il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. Stando a quanto riferito dal giornalista, il capitano del Napoli rinnoverà il suo contratto per ben 5 anni:

"Mai come stavolta Giovanni Di Lorenzo potrà dire sul serio al mondo intero nun c’accire nisciuno… con l’ultimo rinnovo contrattuale si lega al Napoli per altri cinque anni e chiuderà la sua carriera in maglia azzurra".