Allenatore Napoli, Pedullà: "ADL ha Conte sul dischetto, deve solo fare gol. Un consiglio ai tifosi..."

Nuovo allenatore Napoli, ecco quanto scrive Alfredo Pedullà via social dopo le ultime indiscrezioni:

Conte-Napoli, Pedullà conferma la possibile chiusura

"Vota Antonio non serve perché Antonio ha già votato. Serve solo il voto di Aurelio che in fondo si chiama placet e poi firmi. Ha Conte sul dischetto, deve solo fare gol. Un umile consiglio ai tifosi del Napoli he saluto e ringrazio: andate step su step, non pensate a chi vi fa chi vi fa i nomi in automatico dei possibili acquisti che anche un bimbo accosterebbe (Lukaku eccetera). Una cosa alla volta, c’è più gusto".