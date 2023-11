Mediaset - ADL insoddisfatto: il Napoli segue Farioli del Nizza per la panchina

Nuovo allenatore Napoli, arrivano aggiornamenti per il futuro con Rudi Garcia che rischia ancora la panchina se non dovesse arrivare una svolta immediata. "De Laurentiis non soddisfatto dell'allenatore del tecnico francese", SportMediaset annuncia un nuovo nome nel mirino del Napoli per la panchina: è Farioli del Nizza.

Allenatore Napoli: Farioli del Nizza nel mirino

Napoli che segue Francesco Farioli, giovane allenatore del Nizza, che presto potrebbe iniziare a diventare un pallino di alcuni top club anche italiani. Grande avvio di stagione del Nizza, capolista solitario della Ligue 1, che con il giovane allenatore italiano, Francesco Farioli, si sta mettendo in mostra in modo incredibile in Francia.

L'allenatore classe 1989, che in carriera ha lavorato con Roberto De Zerbi al Benevento e al Sassuolo, ha poi preso la sua strada allenando prima in Turchia all'Alanyaspor e al Fatih Karagumruk e oggi è in Francia con il Nizza.

Non passano inosservate le qualità di Farioli che è già finito nel mirino di alcuni club top a livello europeo e anche in Italia. Secondo le ultime notizie di mercato di SportMediaset la dirigenza del Napoli lo starebbe seguendo con attenzione da diverse settimane per il ruolo di allenatore del futuro.

Dopo 11 partite di campionato il Nizza di Farioli ancora non ha perso in Francia (sette vittorie, tra cui quella per 2-3 al Parco dei Principi contro il Psg e la recente contro il Marsiglia di Gattuso per 1-0, poi quattro pareggi). Solo 4 i gol subiti dopo 11 gare. Il contratto di Farioli con il Nizza scadrà il prossimo giugno 2025 e il Napoli lo osserva con interesse già da tempo a prescindere dell'insoddisfazione del presidente De Laurentiis per i risultati di questo inizio stagione.